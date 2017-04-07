Двух пострадавших в ДТП в Москве эвакуировали в больницу вертолетом

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московский авиационный центр эвакуировал в больницу двух пострадавших при ДТП на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что автомобиль BMW затонул в пятницу днем в пруду на в районе Марьино юго-востоке Москвы после столкновения с легковым автомобилем Mazda. Происшествие случилось на пересечении Батайского проезда и улицы Маршала Голованова. Обстоятельства ДТП выясняются.

"Вертолет вылетел к месту аварии и забрал с места ДТП двух пострадавших", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие доставлены в 15-ю больницу.