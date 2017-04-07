Источник: потерпевшими по делу "Шалтай-Болтай" стали Белоусов и Киселев

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Потерпевшими по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай" признаны помощник президента России Андрей Белоусов и гендиректор МИА "Россия сегодня", телеведущий Дмитрий Киселев, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с делом.

Как сообщала защита главного фигуранта, лидера хакерской группы Владимира Аникеева, следствие предъявило ему в окончательной редакции шесть эпизодов взлома почты.

"В деле содержатся следующие эпизоды взлома почты: Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова", — сказал собеседник агентства.

При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу. "Следствие не нашло для этого оснований", — сказал источник.

Все остальные указанные лица, по его словам, получили статус потерпевших.

Информацию о том, Тимакова и Прокопенко не получили статус потерпевших, в беседе с РИА Новости ранее подтвердил адвокат Аникеева Руслан Коблев.

Комментарием следствия агентство пока не располагает.