Главе хакерской группы "Шалтай-Болтай" предъявили обвинения

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву предъявлены обвинения по шести эпизодам взлома электронной почты, рассказал РИА Новости адвокат Руслан Коблев.

По словам юриста, его подзащитный признал свою вину и раскаялся в содеянном.

"Искренне раскаиваюсь и прошу прощения у пострадавших, думаю, что после освобождения я смогу найти способ загладить причиненный вред", — процитировал защитник Аникеева.

Коблев добавил, что следствие не нашло оснований признать потерпевшими пресс-секретаря премьер-министра Наталью Тимакову и Тимура Прокопенко из администрации президента России, чьи почты были взломаны.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили в отношении Аникеева, который был арестован в октябре прошлого года, дело по части 3 статьи 273 Уголовного кодекса — "Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

Источник РИА Новости отметил, что потерпевшими по делу признаны помощник президента Андрей Белоусов, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков и сотрудница группы компаний "Сумма" Елена Морозова.