Один из ключевых фигурантов "болотного дела" Развозжаев вышел из колонии

КРАСНОЯРСК, 7 апр — РИА Новости. Оппозиционер Леонид Развозжаев, осужденный на 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади Москвы, в пятницу освободился из красноярской колонии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня Развожаев освободился, он уже не в колонии №31", — сказал собеседник агентства.

В ГУФСИН края информацию об освобождении подтвердили. "Развожаев освободился по окончанию срока. По решению суда — под административный надзор сроком на два года", — сказала РИА Новости официальный представитель главка Екатерина Броцман.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии. Рядовые участники беспорядков осуждены на сроки от условного до четырех лет колонии. Несколько фигурантов были амнистированы, а один проходит принудительное психиатрическое лечение.

Сторонники осужденных выражали мнение, что столкновения были спровоцированы полицией.