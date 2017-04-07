Совет Европы приветствует усилия Москальковой по делу о нападениях на геев

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Совете Европы приветствуют усилия уполномоченной РФ по правам человека Татьяны Москальковой расследовать атаки на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, сообщил РИА Новости пресс- секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген.
Организация Amnesty International (AI) в среду потребовала расследовать сообщение о нападении на гомосексуалов в Чечне от Москальковой, а также от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, и. о. главы СУ СК РФ по Чечне Сергея Соколова. Москалькова тогда сообщила, что сразу же начнет проверку, как только просьба AI будет зарегистрирована.
"Мы приветствуем усилия российского омбудсмена по расследованию случаев нападений на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне", — сказал он.
Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.