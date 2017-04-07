Совет Европы приветствует усилия Москальковой по делу о нападениях на геев

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Совете Европы приветствуют усилия уполномоченной РФ по правам человека Татьяны Москальковой расследовать атаки на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, сообщил РИА Новости пресс- секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген.

В начале апреля в " Новой газете " появился материал, в котором говорится о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ утверждает, что задержано более сотни мужчин, некоторые из них погибли, сообщалось также о массовых похищениях. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию в "Новой газете" и заявил, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Организация Amnesty International (AI) в среду потребовала расследовать сообщение о нападении на гомосексуалов в Чечне от Москальковой, а также от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, и. о. главы СУ СК РФ по Чечне Сергея Соколова. Москалькова тогда сообщила, что сразу же начнет проверку, как только просьба AI будет зарегистрирована.

"Мы приветствуем усилия российского омбудсмена по расследованию случаев нападений на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне", — сказал он.

Ранее генсек Совета Турбьёрн Ягланд сообщил, что направил Москальковой письмо, в котором выразил обеспокоенность положением ЛГБТ-сообщества на Северном Кавказе. Уполномоченный по правам человека сообщила, что пока не получила обращение генсека о ЛГБТ-сообществе в Чечне.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.