Виновник взрыва у школы в Ростове-на-Дону объяснил свои действия ревностью

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следственный комитет сообщил подробности допроса мужчины, которого подозревают во взрыве у школы в Ростове-на-Дону; предполагаемый виновник ЧП рассказал, что пошел на этот шаг из ревности.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что причиной подрыва стал бытовой конфликт.

"Он (злоумышленник — ред.) пояснил, что с пострадавшим у него были длительные неприязненные отношения на почве ревности к женщине. Зная образ жизни потерпевшего, маршрут его движения на работу и обратно, подозреваемый решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.

По данным СК, дождавшись, пока мужчина выйдет из дома, подозреваемый оставил самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, на пути его следования. Следователи считают, что мужчина специально оставил фонарик включенным, чтобы вид светодиодов привлек внимание жертвы.

Взрыв у школы №5 произошел накануне утром. Пострадал мужчина, который поднял с земли подозрительный предмет. Сейчас он находится в больнице с тяжелыми травмами — ему оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой.