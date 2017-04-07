США
7.047 апреля11:18МСК
USD56.44+0.54
EUR60.08+0.39
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Кемерово несколько патрулей ГИБДД ловили пьяного лихача

10:4907.04.2017
(обновлено: 10:51 07.04.2017)
02591
Сотрудники ДПС. Архивное фото
© Фото: АГН "Москва"

КЕМЕРОВО, 7 апр — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в городе Кемерово применили оружие, чтобы остановить автомобиль Volkswagen Tiguan, которым управлял пьяный водитель, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

Сотрудник дорожно-патрульной службы
© РИА Новости. Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пьяный водитель устроил заезд с инспекторами в Подмосковье
По данным ведомства, накануне экипаж ГИБДД попытался остановить иномарку на улице Красноармейской, однако водитель кроссовера проигнорировал требование инспектора и на высокой скорости попытался скрыться, двигаясь в направлении центральной части города. Полицейские, включив световую и звуковую сигнализации, организовали преследование нарушителя.

"Автоинспекторы несколько раз пытались прижать иномарку к обочине, но водитель даже не снизил скорость. Он попытался объехать патрульную машину по встречной полосе. При этом водитель Volkswagen проехал несколько перекрестков на красный сигнал светофора, создавая аварийные ситуации и не обращая внимания на многократные требования об остановке. Допустить, чтобы неадекватный водитель выехал на оживленные городские улицы, полицейские не могли", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в соответствии с федеральным законом "О полиции", один из сотрудников ГИБДД применил огнестрельное оружие, прострелив два колеса иномарки. Несмотря на повреждения, нарушитель пытался оторваться от погони, однако на помощь автоинспекторам подоспели еще несколько патрульных экипажей. В результате полицейские блокировали машину и задержали находившегося за рулем водителя.

"Им оказался ранее судимый 45-летний кемеровчанин. Он пояснил, что не видел преследования и не слышал ни требований об остановке, ни звука выстрелов, поскольку в салоне иномарки громко играла музыка. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения, в ходе которого установлено, что он употреблял спиртные напитки", — отметили в ГУМВД.

В отношении задержанного составили три протокола об административных правонарушениях. За невыполнение требования об остановке транспортного средства назначен штраф в 500 рублей, за управление транспортным средством в состоянии опьянения ему грозит лишение прав до 2 лет и 30 тысяч рублей штрафа. "За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд назначил водителю наказание в виде 5 суток административного ареста", — добавили в ведомстве.

© РИА Новости
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?
Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена