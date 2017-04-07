В Кемерово несколько патрулей ГИБДД ловили пьяного лихача

КЕМЕРОВО, 7 апр — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в городе Кемерово применили оружие, чтобы остановить автомобиль Volkswagen Tiguan, которым управлял пьяный водитель, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, накануне экипаж ГИБДД попытался остановить иномарку на улице Красноармейской, однако водитель кроссовера проигнорировал требование инспектора и на высокой скорости попытался скрыться, двигаясь в направлении центральной части города. Полицейские, включив световую и звуковую сигнализации, организовали преследование нарушителя.

"Автоинспекторы несколько раз пытались прижать иномарку к обочине, но водитель даже не снизил скорость. Он попытался объехать патрульную машину по встречной полосе. При этом водитель Volkswagen проехал несколько перекрестков на красный сигнал светофора, создавая аварийные ситуации и не обращая внимания на многократные требования об остановке. Допустить, чтобы неадекватный водитель выехал на оживленные городские улицы, полицейские не могли", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в соответствии с федеральным законом "О полиции", один из сотрудников ГИБДД применил огнестрельное оружие, прострелив два колеса иномарки. Несмотря на повреждения, нарушитель пытался оторваться от погони, однако на помощь автоинспекторам подоспели еще несколько патрульных экипажей. В результате полицейские блокировали машину и задержали находившегося за рулем водителя.

"Им оказался ранее судимый 45-летний кемеровчанин. Он пояснил, что не видел преследования и не слышал ни требований об остановке, ни звука выстрелов, поскольку в салоне иномарки громко играла музыка. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения, в ходе которого установлено, что он употреблял спиртные напитки", — отметили в ГУМВД.

В отношении задержанного составили три протокола об административных правонарушениях. За невыполнение требования об остановке транспортного средства назначен штраф в 500 рублей, за управление транспортным средством в состоянии опьянения ему грозит лишение прав до 2 лет и 30 тысяч рублей штрафа. "За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд назначил водителю наказание в виде 5 суток административного ареста", — добавили в ведомстве.