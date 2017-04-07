Силовики задержали вероятного виновника взрыва у школы в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет назвал причину взрыва у школы в Ростове-на-Дону. По данным силовиков, причиной инцидента стал бытовой конфликт, подозреваемый задержан.

Взрыв у школы №5 произошел накануне утром. Пострадал мужчина, который поднял с земли подозрительный предмет. Сейчас он находится в больнице с тяжелыми травмами.

Позднее выяснилось, что пострадавший является сторожем.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Взрыв у школы в Ростове-на-Дону сняла камера видеонаблюдения

Позиция НАК

В НАК заявили, что случившееся не было терактом.

"Взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления", — говорится в сообщении ведомства.

Силовикам удалось установить личность подозреваемого, сейчас он задержан.

В НАК подчеркнули, что этот случай является общеуголовным преступлением.

Возбуждено уголовное дело

Сразу после взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… покушение на убийство, совершенное общеопасным способом… незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", — рассказали в СК.

Следователи изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения в районе инцидента. Старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева пояснила, что записи помогут в расследовании уголовного дела.

Состояние пострадавшего

Пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации, однако его жизни ничто не угрожает.

"Человек получил осколочные ранения грудной клетки и брюшной стенки, произошла травматическая ампутация кисти правой руки и трех пальцев на левой руке", — рассказал журналистам начальник управления ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону Сергей Заворотинский.

Известно, что пострадавшему 46 лет.

В больнице РИА Новости сообщили, что мужчина был успешно прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

Меры безопасности усилены

Сразу после ЧП в центре города полицейские закрыли школу №5, возле которой и прогремел взрыв. Параллельно силовики начали проверять остальные учебные заведения Ростова-на-Дону.

"Проверку безопасности ростовских школ проводят участковые полицейские с кинологами. По каждой поступающей информации проводится оперативное реагирование", — рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

При этом все учебные заведения, кроме лицея №5, работали в штатном режиме, занятия не прерывались.

"Руководители общеобразовательных учреждений усилили контроль за состоянием территории и провели разъяснительную работу по мерам безопасности среди учащихся", — пояснили в мэрии.

В полицию также поступило нескольких сигналов о подозрительных предметах, которые нашли прохожие в разных районах Ростова-на-Дону.

"Поступало сообщение, что на Орбитальной, 52 был обнаружен бесхозный предмет, он оказался пакетом с личными вещами. Также было сообщение об обнаружении бесхозного пакета на улице Коммунистической. В ходе проверки там обнаружили личные вещи", — пояснили в Главном управлении МВД по Ростовской области.

Масла в огонь подлили и СМИ, которые сообщили, что в городе якобы обнаружили еще два взрывных устройства, которые были замаскированы под фонарики.

"Данная информация не соответствует действительности. Обнаруженные фонарики были исследованы и установлено, что они не содержали взрывчатых веществ и опасности для окружающих не представляли", — уточнили позднее в СК.

"Достоверной может считаться только официальная информация, исходящая от органа, осуществляющего расследование", — отметила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

Не поддаваться панике

В последние дни меры безопасности были усилены во всех городах России. Это произошло после взрыва в петербургском метрополитене, в результате которого погибли 14 человек.

По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов; именно он оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

В рамках уголовного дела задержаны восемь подозреваемых, среди которых женщина. По данным СК, шесть человек были арестованы в Санкт-Петербурге, еще двое — в Москве. Во время обысков у них изъяли взрывное устройство, аналогичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания", а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

После теракта в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.

"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — отметили в НАК.

В ведомстве подчеркнули, что "единственно достоверными и точными" данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.

Кроме того, в последние дни правоохранители периодически закрывают для проверок станции петербургского метро. Источник в силовых органах рассказал РИА Новости, что резко увеличилось число ложных сигналов о заложенных бомбах, при этом множество звонков поступает с Украины.