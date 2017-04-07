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Происшествия

Силовики задержали вероятного виновника взрыва у школы в Ростове-на-Дону

Сюжет:
Взрыв в Ростове-на-Дону (12)
10:3307.04.2017
(обновлено: 10:47 07.04.2017)
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Сотрудники полиции на месте взрыва у школы в Ростове-на-Дону. 6 апреля 2017
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет назвал причину взрыва у школы в Ростове-на-Дону. По данным силовиков, причиной инцидента стал бытовой конфликт, подозреваемый задержан.

Взрыв у школы №5 произошел накануне утром. Пострадал мужчина, который поднял с земли подозрительный предмет. Сейчас он находится в больнице с тяжелыми травмами.

Позднее выяснилось, что пострадавший является сторожем.

© Ruptly
Взрыв у школы в Ростове-на-Дону сняла камера видеонаблюдения

Позиция НАК

В НАК заявили, что случившееся не было терактом.

Сотрудники полиции на месте взрыва у школы в Ростове-на-Дону. 6 марта 2017
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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В Ростове-на-Дону произошел взрыв, один человек пострадал
"Взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления", — говорится в сообщении ведомства.

Силовикам удалось установить личность подозреваемого, сейчас он задержан.

В НАК подчеркнули, что этот случай является общеуголовным преступлением.

Возбуждено уголовное дело

Сразу после взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям.

Сотрудники правоохранительных органов в Ростове-на-Дону. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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В обнаруженных в Ростове фонариках не было взрывчатых веществ
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… покушение на убийство, совершенное общеопасным способом… незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", — рассказали в СК.

Следователи изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения в районе инцидента. Старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева пояснила, что записи помогут в расследовании уголовного дела.

Состояние пострадавшего

Пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации, однако его жизни ничто не угрожает.

Сотрудник полиции на месте взрыва у школы в Ростове-на-Дону. 6 апреля 2017
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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"Мы слышали взрыв и крики": очевидец из школы в Ростове-на-Дону
"Человек получил осколочные ранения грудной клетки и брюшной стенки, произошла травматическая ампутация кисти правой руки и трех пальцев на левой руке", — рассказал журналистам начальник управления ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону Сергей Заворотинский.

Известно, что пострадавшему 46 лет.

В больнице РИА Новости сообщили, что мужчина был успешно прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

Меры безопасности усилены

Сразу после ЧП в центре города полицейские закрыли школу №5, возле которой и прогремел взрыв. Параллельно силовики начали проверять остальные учебные заведения Ростова-на-Дону.

"Проверку безопасности ростовских школ проводят участковые полицейские с кинологами. По каждой поступающей информации проводится оперативное реагирование", — рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

При этом все учебные заведения, кроме лицея №5, работали в штатном режиме, занятия не прерывались.

"Руководители общеобразовательных учреждений усилили контроль за состоянием территории и провели разъяснительную работу по мерам безопасности среди учащихся", — пояснили в мэрии.

Палата интенсивной терапии. Архивное фото
© Fotolia/ sudok1
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в Ростове-на-Дону
В полицию также поступило нескольких сигналов о подозрительных предметах, которые нашли прохожие в разных районах Ростова-на-Дону.

"Поступало сообщение, что на Орбитальной, 52 был обнаружен бесхозный предмет, он оказался пакетом с личными вещами. Также было сообщение об обнаружении бесхозного пакета на улице Коммунистической. В ходе проверки там обнаружили личные вещи", — пояснили в Главном управлении МВД по Ростовской области.

Масла в огонь подлили и СМИ, которые сообщили, что в городе якобы обнаружили еще два взрывных устройства, которые были замаскированы под фонарики.

"Данная информация не соответствует действительности. Обнаруженные фонарики были исследованы и установлено, что они не содержали взрывчатых веществ и опасности для окружающих не представляли", — уточнили позднее в СК.

"Достоверной может считаться только официальная информация, исходящая от органа, осуществляющего расследование", — отметила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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На месте взрыва у школы в Ростове-на-Дону. 6 апреля 2017

Не поддаваться панике

В последние дни меры безопасности были усилены во всех городах России. Это произошло после взрыва в петербургском метрополитене, в результате которого погибли 14 человек.

Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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РФ против террора: регионы проведут акции памяти после взрыва в Петербурге
По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов; именно он оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

В рамках уголовного дела задержаны восемь подозреваемых, среди которых женщина. По данным СК, шесть человек были арестованы в Санкт-Петербурге, еще двое — в Москве. Во время обысков у них изъяли взрывное устройство, аналогичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания", а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

После теракта в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.

Сотрудник полиции на месте взрыва у школы в Ростове-на-Дону. 6 апреля 2017
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — отметили в НАК.

В ведомстве подчеркнули, что "единственно достоверными и точными" данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.

Кроме того, в последние дни правоохранители периодически закрывают для проверок станции петербургского метро. Источник в силовых органах рассказал РИА Новости, что резко увеличилось число ложных сигналов о заложенных бомбах, при этом множество звонков поступает с Украины.

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