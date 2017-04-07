Силовики задержали вероятного виновника взрыва у школы в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет назвал причину взрыва у школы в Ростове-на-Дону. По данным силовиков, причиной инцидента стал бытовой конфликт, подозреваемый задержан.
Взрыв у школы №5 произошел накануне утром. Пострадал мужчина, который поднял с земли подозрительный предмет. Сейчас он находится в больнице с тяжелыми травмами.
Позднее выяснилось, что пострадавший является сторожем.
Позиция НАК
В НАК заявили, что случившееся не было терактом.
Силовикам удалось установить личность подозреваемого, сейчас он задержан.
В НАК подчеркнули, что этот случай является общеуголовным преступлением.
Возбуждено уголовное дело
Сразу после взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям.
Следователи изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения в районе инцидента. Старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева пояснила, что записи помогут в расследовании уголовного дела.
Состояние пострадавшего
Пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации, однако его жизни ничто не угрожает.
Известно, что пострадавшему 46 лет.
В больнице РИА Новости сообщили, что мужчина был успешно прооперирован, его жизни ничего не угрожает.
Меры безопасности усилены
Сразу после ЧП в центре города полицейские закрыли школу №5, возле которой и прогремел взрыв. Параллельно силовики начали проверять остальные учебные заведения Ростова-на-Дону.
"Проверку безопасности ростовских школ проводят участковые полицейские с кинологами. По каждой поступающей информации проводится оперативное реагирование", — рассказали в администрации Ростова-на-Дону.
При этом все учебные заведения, кроме лицея №5, работали в штатном режиме, занятия не прерывались.
"Руководители общеобразовательных учреждений усилили контроль за состоянием территории и провели разъяснительную работу по мерам безопасности среди учащихся", — пояснили в мэрии.
"Поступало сообщение, что на Орбитальной, 52 был обнаружен бесхозный предмет, он оказался пакетом с личными вещами. Также было сообщение об обнаружении бесхозного пакета на улице Коммунистической. В ходе проверки там обнаружили личные вещи", — пояснили в Главном управлении МВД по Ростовской области.
Масла в огонь подлили и СМИ, которые сообщили, что в городе якобы обнаружили еще два взрывных устройства, которые были замаскированы под фонарики.
"Данная информация не соответствует действительности. Обнаруженные фонарики были исследованы и установлено, что они не содержали взрывчатых веществ и опасности для окружающих не представляли", — уточнили позднее в СК.
"Достоверной может считаться только официальная информация, исходящая от органа, осуществляющего расследование", — отметила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.
Не поддаваться панике
В последние дни меры безопасности были усилены во всех городах России. Это произошло после взрыва в петербургском метрополитене, в результате которого погибли 14 человек.
В рамках уголовного дела задержаны восемь подозреваемых, среди которых женщина. По данным СК, шесть человек были арестованы в Санкт-Петербурге, еще двое — в Москве. Во время обысков у них изъяли взрывное устройство, аналогичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания", а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
После теракта в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.
В ведомстве подчеркнули, что "единственно достоверными и точными" данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.
Кроме того, в последние дни правоохранители периодически закрывают для проверок станции петербургского метро. Источник в силовых органах рассказал РИА Новости, что резко увеличилось число ложных сигналов о заложенных бомбах, при этом множество звонков поступает с Украины.