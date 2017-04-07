Феоктистов: в России за два года выявили более тысячи лиц, связанных с ИГ*

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. За два года в России выявлено около 1,4 тысячи человек, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России), сообщил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"За два года Россия выявила порядка 1,4 тысячи человек, связанных с ИГ*, и внесла их в национальную часть списка организаций и частных лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью", — сказал он, выступая в Организации американских государств (ОАГ).

По его словам, "было заморожено 1,5 тысячи банковских счетов на общую сумму 120 тысяч долларов, которые связаны с этими людьми".

Как отметил Феоктистов, среди включенных в "черные списки" оказались "те, кто напрямую причастен к финансированию терроризма, а также другие люди, действующие по инструкциям ИГ*".

*Террористическая организация, запрещенная в России.