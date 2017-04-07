Верховный суд продолжит рассмотрение иска о запрете "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг продолжит процесс по иску Минюста о ликвидации и запрете головной организации "Свидетелей Иеговы" в России, а также о признании ее деятельности экстремистской, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Также Минюст настаивает на конфискации имущества "Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" и обращении его в доход государства.

В ходе процесса стало известно, что Минюст, в частности, вменяет "Свидетелям Иеговы" в вину отказ от переливания крови. "Проводилась экспертиза информационных брошюр "Свидетелей Иеговы", и специалисты пришли к выводу, что содержащаяся в них информация представляет угрозу для здоровья", — сказала представитель министерства Светлана Борисова. Она сослалась на случай, когда больному ребенку отказались переливать кровь, поскольку это противоречило религиозным взглядам его родителей, членов организации "Свидетели Иеговы".

Между тем юрист организации отметил, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет. Он заметил, что Минюст привел в пример только единичный случай, когда врачи предложили родителям два альтернативных способа лечения, один из которых предусматривал переливание крови. Но родители захотели лечить ребёнка медикаментами.

"Каждый гражданин, является ли он "свидетелем Иеговы", или не является, имеет право отказа от переливания крови и выбора лечения путем принятия таблеток", — отметил представитель организации.

Минюст убежден, что работа "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности, указала юрист ведомства. Она сослалась на решения судов, которые признали 95 брошюр "Свидетелей Иеговы" экстремистскими, так же, как и деятельность восьми организаций в регионах России. Юристы организации парировали, что претензии были предъявлены к цитатам из "Библии", кроме того, органы власти не пересмотрели вопрос о наличии экстремизма в этих брошюрах после внесения изменений в законодательство о таких преступлениях.

Сейчас работа центра "Свидетелей Иеговы" приостановлена распоряжением Минюста до принятия судом решения. Организация оспорила это распоряжение в Замоскворецком суде Москвы. "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в России. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.