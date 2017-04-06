В Москве двух мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Двое мужчин госпитализированы с непроникающими огнестрельными ранениями после конфликта со стрельбой на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На улице Космонавтов произошел конфликт с четырьмя участниками, во время которого один из них применил травматическое оружие против двух оппонентов. Двое мужчин были госпитализированы с непроникающими огнестрельными ранениями", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт конфликта со стрельбой, не уточнив других подробностей. По словам представителя главка, полиция ищет стрелка.