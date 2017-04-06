В Москве нашли врача-анестезиолога зарезанным в собственной квартире

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Тело 46-летнего мужчины, зарезанного в своей квартире на востоке Москвы, обнаружила в четверг его дочь, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным источника в правоохранительных органах столицы, убитый мужчина был врачом-анестезиологом.

По словам Ивановой, девушка нашла тело отца с многочисленными ранами в области шеи в квартире дома на 15-й Парковой улице.

По данным СК, уже задержан подозреваемый. "Им оказался знакомый потерпевшего 1988 года рождения. Известно, что задержанный ранее отбывал наказание за совершении особо тяжкого преступления на территории Московской области", — сказала Иванова.

В ближайшее время задержанного допросят. Мотив преступления устанавливается.