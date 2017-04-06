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Происшествия

Суд в Петербурге арестовал семерых предполагаемых вербовщиков террористов

22:2206.04.2017
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Кресло судьи. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в четверг арестовал семерых предполагаемых вербовщиков в террористические организации, передаёт корреспондент РИА Новости из суда.

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© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Ранее сообщалось, что Октябрьский суд Петербурга заключил под стражу до 4 июня по подозрению в вовлечении в террористическую деятельность (часть 1 статьи 205.1 УК РФ) граждан Киргизии братьев Атабека и Азизбека Рустамова, Уулу Исламбека Ойбека и гражданина Узбекистана Журабека Муратова. Рассмотрение ходатайства об аресте Искандера Нурбаева по техническим причинам было перенесено на пятницу.

Судья Ирина Керро также удовлетворила ходатайство об аресте уроженца города Ош Киргизии, узбека по национальности гражданина РФ Бахадира Мадрахимова. Защитник в ходе заседания указывала на наличие у Мадрахимова постоянной работы в суши-шопе в петербургском Красном Селе и малолетних детей на родине.

По словам следователя, свидетель, данные которого в суде не оглашались, указывал, что Мадрахимов "собирает с сочувствующих мусульман" в Санкт-Петербурге деньги, постепенно убеждая их вступать в закрытые группы в WhatsApp, проповедуя искаженный ислам. Очевидцы, по словам следователя, указывали на Мадрахимова "как на лицо, совершившее преступление".

Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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На ломаном русском Мадрахимов объяснил, что полученное им от родителей воспитание не позволит ему "вредить России", которая, согласно его объяснениям, даёт ему пропитание.

"Я возражаю против того, в чем меня обвиняют. Я законопослушный гражданин, не считаю себя вредным для общества. Я поддерживаю традиционный ислам. Я против содержания под стражей", — заявил в суде Мадрахимов.

Также судья удовлетворила ходатайство об аресте Феруза Инакова, разыскиваемого правоохранительными органами Узбекистана за создание, руководство и участие в религиозных экстремистских организациях и проживавшего в России нелегально. В 2015 году, согласно материалам дела, Инаков привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного режима, был осужден к штрафу 5000 рублей и самостоятельному выдворению из РФ, которое он, однако, не исполнил.

Сотрудники правоохранительных органов у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виктория Виатрис
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При рассмотрении ходатайств об аресте всех подозреваемых к материалам дел была приобщена справка из центра "Э" о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, по заявлениям следователя, на всех задержанных указал анонимный свидетель.

Так этот свидетель рассказал, что Инаков занимался вербовкой лиц для отправки в ряды террористических организаций в Сирию, что он "полностью разделяет идеологию джихада, стремится уехать воевать против неверных" и побуждает к тому же тому же других, посещает мечеть в районе станции метро "Сенная площадь".

Седьмым арестованным в четверг стал уроженец Узбекистана гражданин РФ Шухрат Сатымбаев, отец пятерых детей, зарабатывающий извозом. Согласно показаниям анонимного свидетеля, Сатымбаев стремился к войне со всеми немусульманами, призывал к осуществлению терактов, вербовкой сторонников террористов занимался путем личного общения. Особенным навыком Сатымбаева, по словам свидетеля, было обучение сторонников экстремистов правилам поведения на допросе в правоохранительных органах.

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© РИА Новости. Алексей Даничев
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Сам Сатымбаев пояснил суду, что содержит на иждивении семерых человек, а потом в силу большой занятости не имеет ни с кем тесных контактов. Кроме того, подозреваемый отметил, что посещает мечеть не на "Сенной площади", а Соборную мечеть на станции "Горьковская"

По его словам, в закрытые группы в WhatsApp, его добавили без его согласия, а часть сообщений, которая присылается там, он просто удалял, поскольку был с ними не согласен

"Я категорически против тех, которые себя считают мусульманами и убивают друг друга. Тот, кто сам себя взрывает или убивает, тот оказывается в аду, это я знаю", — заявил в суде Сатымбаев.

По версии следствия, с ноября 2015 года подозреваемые вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из Средней Азии "для совершения преступлений террористической направленности" и вовлекали их в деятельность запрещенных на территории РФ группировок "Джебхат-ан-Нусра" и "Исламское государство". Связаны ли задержанные с совершенным в понедельник в Петербурге терактом, пока неясно.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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Происшествия
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