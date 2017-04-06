В Ингушетии нашли арсенал с оружием боевиков "Имарат Кавказ"*

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арсенал с оружием, принадлежавший бандитам террористической организации "Имарат Кавказ"*, обнаружен в Назрановском районе Ингушетии, сообщает в четверг Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"Шестого апреля в селе Экажево Назрановского района на территории частного дома был обнаружен и обезврежен бандитский арсенал с большим количеством оружия и средств поражения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, найденный схрон принадлежал бандитам международной террористической организации "Имарат Кавказ", большинство главарей и членов которой ранее были уничтожены в ходе контртеррористических и специальных операций.

По данным НАК, в тайнике находились два гранатомета, 21 кумулятивный снаряд для противотанкового гранатомета, около восьмисот гранатометных боеприпасов, в том числе используемых бандитами для изготовления самодельных гранат, ручная противотанковая граната, 11 тысяч патронов различного калибра.

В декабре 2016 года ФСБ РФ сообщала, что ликвидированный в Дагестане боевик Рустам Асельдеров был главарем дагестанской ячейки террористической группировки "Имарат Кавказ".

*Террористическая организация, запрещенная в России.