Москалькова направит запрос в Генпрокуратуру о похищениях людей в Чечне

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться в Генпрокуратуру с запросом о том, поступали ли в ведомство обращения в связи с похищениями людей на территории Чечни.

На днях в "Новой газете" появился материал, в котором говорится о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ утверждает, что задержано более сотни мужчин, некоторые из них погибли, сообщалось также о массовых похищениях. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию в "Новой газете" и заявил, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

"Сейчас мною сделаны запросы прокурору республики, сегодня я направлю (запрос) в российскую Генпрокуратуру (о том), были ли обращения о похищении людей на территории Чечни, потому что так не бывает, чтобы не было ни одной фамилии, не было обстоятельств, дат похищения. Все это будет максимально жестко проверено", — сказала Москалькова, подчеркнув, что заявление о массовом похищении людей в любом случае очень серьезно, никакой привязки к их особенностям делать не нужно.

"Я сегодня сделала запрос у министра внутренних дел Республики Чечни, поступали ли к ним обращения о похищении людей — с 1 января по 1 апреля ни одного обращения на территории Чечни не было", — рассказала она. Москалькова добавила, что проверяться будет и информация из газеты, она намерена связаться с упомянутым в публикации издания лидером общественной организации, чтобы узнать конкретные данные и фамилии.

Уполномоченный по правам человека также сообщила, что пока не получила обращение генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о ЛГБТ-сообществе в Чечне. Ранее Ягланд направил Москальковой письмо, в котором выразил обеспокоенность положением ЛГБТ-сообщества на Северном Кавказе. "Я не получала такого обращения от господина Ягланда", — сказала Москалькова.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.