Водитель фуры, попавшей в ДТП под Рязанью, мог заснуть от усталости

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Водитель фуры, допустивший ДТП в Рязанской области, в котором погибли два человека и 31 пострадал, с большой долей вероятности не соблюдал режим труда и отдыха водителей, сообщил РИА Новости представитель Ространснадзора.

По данным системы "Платон", водитель проехал 353 километра без остановки и провел за рулем более пяти часов. Контрольные рамки, установленные на федеральных трассах, зафиксировали, что он также работал накануне ночью.

В Ространснадзоре предполагают, что в момент ДТП водитель грузовика от усталости мог заснуть и выехать на встречную полосу.

Согласно приказу Минтранса России, водители большегрузных машин обязаны соблюдать режим труда и отдыха. Максимальное время непрерывного управления фурой составляет четыре часа, общая продолжительность управления в рабочую смену — 9 часов.

Вечером в среду, 5 апреля, на 215-м километре дороги М-6 "Каспий" столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, следовавший из Москвы в Элисту. По данным полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель фуры пошел на обгон или уснул за рулем.

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