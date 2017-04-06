В Ростове полиция проверяет сообщения о подозрительных предметах в городе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Полиция проверяет сообщения о подозрительных предметах в разных районах Ростова-на-Дону, информация о взрывных устройствах пока нигде не подтвердилась, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Ростовской области.

Утром в четверг сторож школы в Ростове-на-Дону решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел рядом с лицеем №5 на улице Социалистической. Мужчине оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой, он был экстренно госпитализирован. Позже в социальных сетях стали появляется сообщения о подозрительных предметах в некоторых районах Ростова, в частности на улицах Коммунистическая, Орбитальная, а также в районе Набережной.

"Поступало сообщение, что на Орбитальной, 52 был обнаружен бесхозный предмет, он оказался пакетом с личными вещами. Также было сообщение об обнаружении бесхозного пакета на улице Коммунистической. В ходе проверки там обнаружили личные вещи", — пояснили в МВД, добавив, что уточняют информацию по поводу сообщения о подозрительном предмете в районе Набережной.

По информации источника агентства в правоохранительных органах региона, в случае с пакетом на ул. Коммунистической в полицию обратился водитель маршрутки, который обнаружил, что у него в салоне забыли пакет. В ходе проверки обнаружили, что в нем были личные вещи одной из пассажирок. По словам источника, данный факт произошел вблизи отдела полиции.

"В ряде СМИ опубликована недостоверная информация об обнаружении на улицах Береговой и Пушкинской в Ростове-на-Дону самодельных взрывных устройств, замаскированных под фонарики. Данная информация не соответствует действительности. Обнаруженные фонарики были исследованы и установлено, что они не содержали взрывчатых веществ и опасности для окружающих не представляли", — пояснила старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

Ранее в больнице РИА Новости сообщили, что пострадавший успешно прооперирован, его жизни ничего не угрожает. По словам источника в правоохранительных органах, в настоящее время оцепление в районе лицея снято, оперативно-следственные мероприятия завершены. У пострадавшего кроме повреждений рук имеются повреждения брюшной полости и грудной клетки.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 222-1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).-0-