Мужчина, нарушивший законы Монако, сбежал из Бабушкинского суда в Москве

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в совершении ряда преступлений в Княжестве Монако, убежал от Бабушкинского суда Москвы, куда его привезли по делу о краже в российской столице, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Данный гражданин сбежал, когда его привезли в Бабушкинский суд, но его еще не успели завести в здание. Он обвиняется по ряду статей в Княжестве Монако, но у нас он проходит по обвинению в краже (часть 2 статьи 158 УК РФ)", — сказала агентству пресс-секретарь суда.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт побега мужчины.

"Из специально оборудованного конвойного автомобиля, стоящего возле Бабушкинского суда совершил побег из-под конвоя гражданин 1977 года рождения. Воспользовавшись ситуацией, гражданин оттолкнул конвоира и совершил побег из-под стражи, скрывшись в неизвестном направлении", — сказал собеседник агентства.

По управления МВД на транспорте по ЦФО, сотрудники полиции попытались задержать мужчину однако догнать гражданина не им удалось.

"В настоящее время в отношении сотрудников полиции, допустивших побег, назначена служебная проверка. Мужчина объявлен в розыск", — добавили в управлении.