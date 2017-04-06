Минюст обвинил "Свидетелей Иеговы" в нанесении вреда здоровью

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Минюст России поставил организации "Свидетели Иеговы" в вину отказ ее участников от переливания крови, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.

Верховный суд России в четверг продолжает процесс по иску Минюста о признании экстремистским управленческого центра "Свидетелей Иеговы" и запрете этой организации.

"Проводилась экспертиза информационных брошюр "Свидетелей Иеговы", и специалисты пришли к выводу, что содержащаяся в них информация представляет угрозу для здоровья", — сказала представитель министерства Светлана Борисова.

В том числе она сослалась на случай, когда больному ребенку отказались переливать кровь, поскольку это противоречило религиозным взглядам его родителей — "Свидетелей Иеговы".

Минюст убежден, что работа "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности, указала юрист ведомства.

В ходе процесса стало известно, что в России суды признали экстремистскими 95 брошюр "Свидетелей Иеговы" и запретили их распространение в РФ.

Юрист организации отметил, что отказ от переливания крови не является экстремизмом, такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет. При этом, отметил он, Минюст привел только единичный случай, когда врачи родителям предложили два альтернативных способа лечения, один из которых предусматривал переливание крови. Но родители захотели лечить ребёнка медикаментами.

"Каждый гражданин, является ли он свидетелем Иеговы, или не является, имеет право от отказа переливания крови и выбора лечения путем принятия таблеток", — отметил представитель организации.