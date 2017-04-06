В Астрахани ликвидированы нападавшие на силовиков бандиты

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Бойцы Росгвардии в Астрахани в ночь на четверг уничтожили четверых бандитов, которые в течение двух суток совершили два нападения на силовиков.

Ночью 4 апреля неизвестные в Астрахани напали на экипаж ДПС. Как считают в СК, нападавшие выстрелили в полицейских несколько раз, в результате погибли двое правоохранителей. Убийцы завладели табельным оружием и скрылись. Они были объявлены в федеральный и международный розыск.

Напали в том же районе



Спустя двое суток, в ночь на четверг, неизвестные вновь обстреляли правоохранителей.

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из таких постов в Ленинском районе города были ранены трое бойцов Росгвардии. Предположительно, нападавших было трое, они открыли стрельбу из салона автомобиля, один из нападавших убит", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

По данным регионального управления СУСК, в ходе перестрелки остальным участникам нападения удалось скрыться, они также завладели оружием сотрудников правоохранительных органов. При этом собеседник не исключил, что нападавшие могут быть причастны к убийству двух сотрудников полиции 4 апреля. Вскоре после этого СУСК по региону подтвердил их причастность к расстрелу полицейских, а ликвидированный нападавший был опознан как один из ранее объявленных в розыск по этому делу. Им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.

На месте начала работу следственно-оперативная группа. Правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. Силовики также полностью оцепили расположенный к северу от центра города Ленинский район Астрахани, закрыв на въезд и выезд.

"Оцеплен Ленинский район, там же произошло убийство полицейских 4 апреля", — сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по СКФО.

Вскоре стало известно, что еще один бандит был ранен в спину.

"Ранен после перестрелки с бойцами Росгвардии один из нападавших, предварительно, это Нурбол Саспанов. Поиски продолжаются", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее судимый за разбой Саспанов также был причастен к убийству полицейских в Астрахани 4 апреля. Вскоре он был найден мертвым. Источник в правоохранительных органах региона предположил, что его бросил третий подозреваемый в нападении на бойцов Росгвардии.

После этого правоохранители ликвидировали еще двоих нападавших.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © ОИОС УМВД России по Астраханской области Кадры с места нападения на наряд ДПС в Астрахани, где погибли двое полицейских

Собака взяла след



Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, нападавших настигли недалеко от города в безлюдном месте в промышленной зоне, они активно отстреливались.

"Их настигли за городом на относительном удалении от спального района, это промзона, пустырь. В самом городе не было перестрелки. Недалеко от этой промзоны асфальтобетонный завод находится. Это было безлюдное место, промзона с различными заброшенными строениями, в одном из этих строений они прятались. Это строение оцепили, подозреваемые активно отстреливались. Видимо, бетонная плита в этом здании была наклонена, потому что в ходе перестрелки она придавила одного из подозреваемых", — пояснил источник.

Он добавил, что в данный момент нет информации, что кто-то еще разыскивается по подозрению в убийстве полицейских. "Понятно, что сейчас будут проверять связи основных фигурантов, которых ликвидировали сегодня, пока идут мероприятия на месте".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что обнаружить преступников помогла служебная собака. По ее словам, полицейский-кинолог со служебной собакой по кличке Ума "заметил на территории заброшенного предприятия прятавшихся в камышах неизвестных в темных одеждах, подходивших под описание разыскиваемых. Страж порядка по рации сообщил об этом в оперативный штаб, на место прибыло подкрепление.

Для поиска подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани правоохранители также применяли авиацию.

"Во взаимодействии с авиаотрядом Росгвардии совершался облет территории, где, возможно, могли скрываться преступники", — сказала Ирина Волк.

Официальный представитель МВД РФ рассказала, что после нападения 4 апреля сотрудников на ДПС в регионе был задействован весь гарнизон астраханской полиции. На въезд в область полицейские выставили розыскные посты, автомобили досматривались служебными собаками. В регионе на время поиска злоумышленников велась оперативная работа областного уголовного розыска и сотрудников УФСБ.

Привлеченные к спецоперации по ликвидации убийц полицейских в Астрахани сотрудники Росгвардии использовали ручные пулеметы Калашникова (РПК) калибром 7,62 миллиметра и снайперские винтовки.

Как следует из оперативного видео, распространенного пресс-центром МВД России, несколько бойцов Росгвардии вооружены ручными пулеметами. Также на кадрах видны снайперы, занимающие огневые позиции на крышах хозяйственных построек в зоне спецоперации.

Видеозапись свидетельствует о большом количестве привлеченных к операции силовиков и специальной техники, в том числе бронетранспортеров. Оперативная съемка зафиксировала тела убитых злоумышленников, в том числе, находившиеся в камышах.

Убийцы полицейских ликвидированы

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что предполагаемые убийцы полицейских 4 апреля в ночь на четверг были уничтожены. До этого четверым подозреваемым заочно было предъявлено обвинение, их объявили в розыск.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают личности, назначен ряд экспертиз", — заключила Петренко.

Информацию о том, что ликвидированы все подозреваемые в убийстве полицейских 4 апреля подтвердила и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Все нападавшие, а это четверо лиц, ликвидированы во время спецоперации", — сказала она.

В свою очередь старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Андрей Хегай ранее сообщил РИА Новости, что следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве.

По факту нападения на пост Росгвардии следствие также возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317, пунктом "б" части 4 статьи 226, части 2 статьи 222 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Цель – завладеть оружием

По данным СК РФ, целью нападения на полицейских в Астрахани было завладение их оружием для использования при совершении других преступлений, в том числе убийств, а также неприязнь к правоохранителям.

"По данным следствия, нападение совершено из-за устойчивой неприязни к представителям правоохранительных органов, а также с целью завладения их оружием для использования его при совершении других преступлений, в том числе других убийств полицейских", — сказала Петренко.

Она добавила, что по месту жительства всех обвиняемых проведены обыски, у одного из них изъята аудиозапись, в которой он "высказывает экстремистские взгляды и призывает к совершению преступлений".

Раненых эвакуируют в Подмосковье

Сразу после нападения в управлении Росгвардии по СКФО РИА Новости сообщили, что один из трех раненых бойцов Росгвардии находится в тяжелом состоянии.

"Один из бойцов находится в тяжелом состоянии, двое уже дают показания по делу", — сказал собеседник агентства.

Ближе к утру тяжело раненого бойца прооперировали, его состояние нормализовалось, кризис прошел. Как сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по Астраханской области, у бойца было проникающее ранение брюшной полости, черепа, огнестрельный оскольчатый перелом в нижней челюсти, ранения в области головы и шеи.

Позже департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии сообщил, что всех раненых сотрудников Росгвардии эвакуируют в Главный военный клинический госпиталь ведомства в подмосковной Балашихе.

"Сотрудники Росгвардии были госпитализированы. Для эвакуации раненых подготовлен самолет для их доставки в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии", — сообщило ведомство.