Суд оставил под стражей бизнесмена, захватившего заложников в Москве

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца апреля срока ареста бизнесмену Араму Петросяну, который захватил заложников в московском отделении "Ситибанка", сообщил РИА Новости его адвокат Станислав Мальцев.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил срок ареста Петросяна до 24 апреля.

"Мосгорсуд оставил без изменения решение районного суда", — сказал адвокат агентству.

Следователи ожидают заключения комплексной психолого-психиатрической и психолого-лингвистической экспертиз, после чего намерены предъявить Петросяну обвинение в окончательной редакции.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников. Заключение первой, проведенной амбулаторно, психолого-психиатрической экспертизы свидетельствовало о вменяемости Петросяна.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян на допросе, так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.