СК изъял записи камер наблюдения в районе взрыва у ростовской школы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Следователи изъяли записи с камер наружного наблюдения в районе взрыва неустановленного устройства рядом с лицеем №5 в Ростове-на-Дону, они могут помочь установить личность подозреваемого, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Галина Гагалаева.

Утром в четверг мужчина, предположительно охранник, решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел рядом с лицеем №5 на улице Социалистической. Мужчине оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой, он был экстренно госпитализирован.

"В настоящее время следователями СКР завершен осмотр места происшествия, изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, покрывающих зону происшествия, устанавливается лицо, причастное к совершению преступления. Следственное управление СКР по Ростовской области предупреждает о недопустимости распространения недостоверных сведений о произошедшем и напоминает, что достоверной может считаться только официальная информация, исходящая от органа, осуществляющего расследование", — пояснила Гагалаева.

Ранее в больнице РИА Новости сообщили, что пострадавший успешно прооперирован, его жизни ничего не угрожает. По словам источника в правоохранительных органах, в настоящее время оцепление в районе лицея снято, оперативно-следственные мероприятия завершены. У пострадавшего кроме повреждений рук имеются повреждения брюшной полости и грудной клетки.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ст. 222-1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).