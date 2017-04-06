СК уличил главу Татфондбанка в выводе имущества на 847 миллионов рублей

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следователи заподозрили председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, уже арестованного по делу о мошенничестве, в выводе имущества из организации на 847 миллионов рублей, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Отмечается, что в настоящее момент продолжается расследование дела по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

"В ходе расследования выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка… незаконно вывели залоговое имущество компании "Урман" по четырем кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 847 миллионов рублей", — говорится в релизе.

По данному факту в отношении Мусина возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

В конце прошлого года ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию.

По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.