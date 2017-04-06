Минюст потребовал конфисковать имущество "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Минюст России подтвердил, что требует конфисковать имущество головной организации "Свидетелей Иеговы" в РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда.

"Минюст просит обратить во взыскание имущество "Управленческого центра "Свидетелей Иеговы"", — заявил в четверг судья Юрий Иваненко, ссылаясь на материалы дела.

Ранее представители "Свидетелей Иеговы" заявляли, что имущество, которое просит обратить во взыскание Минюст, управленческому центру не принадлежит, а им владеют иностранные организации "Свидетелей Иеговы", в том числе из Испании, Швеции, Норвегии и Австрии.

Однако, по данным Минюста, все объекты, которые ведомство просит обратить во взыскание, принадлежат ответчику. О каких именно объектах идет речь, неясно.