В Ростове-на-Дону произошел взрыв, один человек пострадал

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Возле одной из школ в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Пострадал сторож, который поднял фонарик, лежавший на улице.
Что случилось
"Ему (пострадавшему — ред.) оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", — уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах Ростовской области.
Позднее выяснилось, что пострадавший является сторожем, а инцидент произошел на пересечении Социалистической улицы и Нахичеванского переулка рядом со школой №5 во время уборки территории.
"Мы слышали взрыв и крики, — рассказала РИА Новости Елизавета К., пятиклассница из школы № 5. — Это было за 15 минут до начала уроков".
Расследование
Сейчас на месте взрыва работают следователи и криминалисты. Поблизости также дежурят пожарные машины.
При этом местные СМИ пишут, что человек, который оставил взрывное устройство на улице, попал в объектив камер видеонаблюдения, которые установлены на школе.
"На записи видно, что мужчина, одетый в темные вещи, на голове — капюшон, бросает пакет на землю и уходит. Спустя пару минут пакет поднимает Дмитрий Колесник (пострадавший — ред.), и происходит взрыв, — сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным журналистов, записи с камер уже изъяли силовики.
В управлении Росгвардии по Северо-Кавказскому округу детали случившегося пока не комментируют.
"На месте работают специалисты, ведется дознание и проверка. До ее завершения мы воздерживаемся от распространения непроверенных подробностей", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
О состоянии дворника
"Человек получил осколочные ранения грудной клетки и брюшной стенки, произошла травматическая ампутация кисти правой руки и трех пальцев на левой руке", — рассказал журналистам начальник управления ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону Сергей Заворотинский.
Известно, что пострадавшему 46 лет.
Кинологи проверяют школы города
Сразу после ЧП в центре города полицейские начали проверять остальные школы.
При этом все учебные заведения, кроме лицея №5, работают в штатном режиме.
"Руководители общеобразовательных учреждений усилили контроль за состоянием территории и провели разъяснительную работу по мерам безопасности среди учащихся", — пояснили в мэрии.
Не поддаваться панике, но помнить о безопасности
Руководитель Центра кризисной психологии, главный эксперт группы сайтов Пережить.ру Михаил Хасьминский считает, что говорить о теракте пока рано, однако россиянам стоит помнить о своей безопасности.
По его словам, к собственной безопасности необходимо относиться "ответственно, но без истерики".
"И надо всегда быть бдительными, а не только после таких случаев. И необходимо четко осознавать, что вы подбираете, а, чувствуя опасность, просто отойти от этого места. Не лезть за пакетом, а вызвать специалиста. Мы, к сожалению, забыли о принципах бдительности", — отметил Хасьминский.
После теракта в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.
"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — отметили в НАК.
Кроме того, в последние дни правоохранители периодически закрывают для проверок станции петербургского метро. Источник в силовых органах рассказал РИА Новости, что резко увеличилось число ложных сигналов о заложенных бомбах, при этом множество звонков поступает с Украины.