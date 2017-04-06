США
6.046 апреля14:03МСК
USD56.44+0.54
EUR60.08+0.39
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошел взрыв, один человек пострадал

Сюжет:
Взрыв в Ростове-на-Дону (8)
13:2806.04.2017
(обновлено: 13:30 06.04.2017)
040732
Сотрудники полиции на месте взрыва у школы в Ростове-на-Дону. 6 марта 2017
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Возле одной из школ в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Пострадал сторож, который поднял фонарик, лежавший на улице.

Что случилось

В сети появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону
© "Первый Ростовский"
В сети появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону
По предварительным данным, пострадавший решил проверить бесхозный пакет, который лежал на земле. Среди вещей был и фонарик, который взорвался после включения.

"Ему (пострадавшему — ред.) оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", — уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах Ростовской области.

Позднее выяснилось, что пострадавший является сторожем, а инцидент произошел на пересечении Социалистической улицы и Нахичеванского переулка рядом со школой №5 во время уборки территории.

"Мы слышали взрыв и крики, — рассказала РИА Новости Елизавета К., пятиклассница из школы № 5. — Это было за 15 минут до начала уроков".

Расследование

Сейчас на месте взрыва работают следователи и криминалисты. Поблизости также дежурят пожарные машины.

Сотрудник полиции на месте взрыва у школы в Ростове-на-Дону. 6 апреля 2017
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
"Мы слышали взрыв и крики": очевидец из школы в Ростове-на-Дону
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… покушение на убийство, совершенное общеопасным способом… незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", — говорится на сайте Следственного комитета.

При этом местные СМИ пишут, что человек, который оставил взрывное устройство на улице, попал в объектив камер видеонаблюдения, которые установлены на школе.

"На записи видно, что мужчина, одетый в темные вещи, на голове — капюшон, бросает пакет на землю и уходит. Спустя пару минут пакет поднимает Дмитрий Колесник (пострадавший — ред.), и происходит взрыв, — сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, записи с камер уже изъяли силовики.

В управлении Росгвардии по Северо-Кавказскому округу детали случившегося пока не комментируют.

"На месте работают специалисты, ведется дознание и проверка. До ее завершения мы воздерживаемся от распространения непроверенных подробностей", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

О состоянии дворника

Палата интенсивной терапии. Архивное фото
© Fotolia/ sudok1
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве в Ростове-на-Дону
Пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации, однако его жизни ничто не угрожает.

"Человек получил осколочные ранения грудной клетки и брюшной стенки, произошла травматическая ампутация кисти правой руки и трех пальцев на левой руке", — рассказал журналистам начальник управления ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону Сергей Заворотинский.

Известно, что пострадавшему 46 лет.

Кинологи проверяют школы города

Сразу после ЧП в центре города полицейские начали проверять остальные школы.

Сотрудник службы безопасности в метро. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НАК опроверг слухи о готовящихся в России терактах
"Проверку безопасности ростовских школ проводят участковые полицейские с кинологами. По каждой поступающей информации проводится оперативное реагирование", — рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

При этом все учебные заведения, кроме лицея №5, работают в штатном режиме.

"Руководители общеобразовательных учреждений усилили контроль за состоянием территории и провели разъяснительную работу по мерам безопасности среди учащихся", — пояснили в мэрии.

Не поддаваться панике, но помнить о безопасности

Руководитель Центра кризисной психологии, главный эксперт группы сайтов Пережить.ру Михаил Хасьминский считает, что говорить о теракте пока рано, однако россиянам стоит помнить о своей безопасности.

Траур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Тревога и скорбь на Неве. Репортаж из города, пережившего теракт
"Пока мы не можем сказать, что там на самом деле было. Происходит огромное количество криминальных происшествий, несчастных случаев не только у нас, но и по всему миру. Конечно, трудно не поддаваться панике, когда со всех сторон в информационном пространстве начинают будировать эту тему, искать связь с терактом", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, к собственной безопасности необходимо относиться "ответственно, но без истерики".

"И надо всегда быть бдительными, а не только после таких случаев. И необходимо четко осознавать, что вы подбираете, а, чувствуя опасность, просто отойти от этого места. Не лезть за пакетом, а вызвать специалиста. Мы, к сожалению, забыли о принципах бдительности", — отметил Хасьминский.

Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Когда лучше молчать: реакция соцсетей на теракт в Санкт-Петербурге
Меры безопасности усилены во всех городах России. Это произошло после взрыва в петербургском метрополитене, в результате которого погибли 14 человек.

После теракта в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.

"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — отметили в НАК.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Бастрыкин поручил проверить возможные связи петербургского террориста с ИГ*
В ведомстве подчеркнули, что "единственно достоверными и точными" данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.

Кроме того, в последние дни правоохранители периодически закрывают для проверок станции петербургского метро. Источник в силовых органах рассказал РИА Новости, что резко увеличилось число ложных сигналов о заложенных бомбах, при этом множество звонков поступает с Украины.

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
Перейти в фотобанк
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS/ Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Александр Тарасенков
Перейти в фотобанк
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
/

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена