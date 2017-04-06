В Ростове-на-Дону произошел взрыв, один человек пострадал

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Возле одной из школ в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Пострадал сторож, который поднял фонарик, лежавший на улице.

Что случилось

По предварительным данным, пострадавший решил проверить бесхозный пакет, который лежал на земле. Среди вещей был и фонарик, который взорвался после включения.

"Ему (пострадавшему — ред.) оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", — уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах Ростовской области.

Позднее выяснилось, что пострадавший является сторожем, а инцидент произошел на пересечении Социалистической улицы и Нахичеванского переулка рядом со школой №5 во время уборки территории.

"Мы слышали взрыв и крики, — рассказала РИА Новости Елизавета К., пятиклассница из школы № 5. — Это было за 15 минут до начала уроков".

Расследование

Сейчас на месте взрыва работают следователи и криминалисты. Поблизости также дежурят пожарные машины.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… покушение на убийство, совершенное общеопасным способом… незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", — говорится на сайте Следственного комитета.

При этом местные СМИ пишут, что человек, который оставил взрывное устройство на улице, попал в объектив камер видеонаблюдения, которые установлены на школе.

"На записи видно, что мужчина, одетый в темные вещи, на голове — капюшон, бросает пакет на землю и уходит. Спустя пару минут пакет поднимает Дмитрий Колесник (пострадавший — ред.), и происходит взрыв, — сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, записи с камер уже изъяли силовики.

В управлении Росгвардии по Северо-Кавказскому округу детали случившегося пока не комментируют.

"На месте работают специалисты, ведется дознание и проверка. До ее завершения мы воздерживаемся от распространения непроверенных подробностей", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

О состоянии дворника

Пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации, однако его жизни ничто не угрожает.

"Человек получил осколочные ранения грудной клетки и брюшной стенки, произошла травматическая ампутация кисти правой руки и трех пальцев на левой руке", — рассказал журналистам начальник управления ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону Сергей Заворотинский.

Известно, что пострадавшему 46 лет.

Кинологи проверяют школы города

Сразу после ЧП в центре города полицейские начали проверять остальные школы.

"Проверку безопасности ростовских школ проводят участковые полицейские с кинологами. По каждой поступающей информации проводится оперативное реагирование", — рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

При этом все учебные заведения, кроме лицея №5, работают в штатном режиме.

"Руководители общеобразовательных учреждений усилили контроль за состоянием территории и провели разъяснительную работу по мерам безопасности среди учащихся", — пояснили в мэрии.

Не поддаваться панике, но помнить о безопасности

Руководитель Центра кризисной психологии, главный эксперт группы сайтов Пережить.ру Михаил Хасьминский считает, что говорить о теракте пока рано, однако россиянам стоит помнить о своей безопасности.

"Пока мы не можем сказать, что там на самом деле было. Происходит огромное количество криминальных происшествий, несчастных случаев не только у нас, но и по всему миру. Конечно, трудно не поддаваться панике, когда со всех сторон в информационном пространстве начинают будировать эту тему, искать связь с терактом", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, к собственной безопасности необходимо относиться "ответственно, но без истерики".

"И надо всегда быть бдительными, а не только после таких случаев. И необходимо четко осознавать, что вы подбираете, а, чувствуя опасность, просто отойти от этого места. Не лезть за пакетом, а вызвать специалиста. Мы, к сожалению, забыли о принципах бдительности", — отметил Хасьминский.

Меры безопасности усилены во всех городах России. Это произошло после взрыва в петербургском метрополитене, в результате которого погибли 14 человек.

После теракта в соцсетях и СМИ появилась информация о новых терактах, которые якобы готовятся в разных российских городах. В Национальном антитеррористическом комитете эти слухи опровергли.

"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — отметили в НАК.

В ведомстве подчеркнули, что "единственно достоверными и точными" данными о террористической угрозе являются официальные сообщения НАК и ФСБ.

Кроме того, в последние дни правоохранители периодически закрывают для проверок станции петербургского метро. Источник в силовых органах рассказал РИА Новости, что резко увеличилось число ложных сигналов о заложенных бомбах, при этом множество звонков поступает с Украины.