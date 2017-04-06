Власти Новой Зеландии эвакуировали целый город из-за сильнейшего наводнения

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Власти Новой Зеландии эвакуировали всех жителей города Эджкамб после серьезного наводнения, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си. © REUTERS/ AAP/Dan Peled В Австралии наводнение унесло жизни двух человек

По данным СМИ, из-за наводнения были вынуждены покинуть свои дома две тысячи человек. Оно было вызвано последствиями циклона "Дебби", который обрушился неделей ранее на Австралию.

По данным СМИ, вода в городе поднялась на два метра. Полиция ведет поиски одного пропавшего без вести.

Местные власти завили, что подобные катаклизмы случаются раз в 500 лет, передает Би-би-си.

Циклон "Дебби" обрушился на северо-восток Австралии неделей ранее, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти. Скорость порывов ветров достигала 263 километров в час. Он нанес существенный ущерб, десятки тысяч человек остались без электроснабжения. По данным агентства Франс Пресс, погибли не менее шести человек.