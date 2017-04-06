Нападение на Росгвардию в Астрахани: четверо бандитов убиты, двое задержаны

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Неизвестные атаковали пост Росгвардии в Астрахани: в результате спецоперации четверо бандитов были убиты, еще двое задержаны. По предварительным данным, нападавшие причастны и к убийству полицейских, которое произошло во вторник.
Что случилось
Инцидент произошел в Ленинском районе Астрахани. Трое бойцов Росгвардии получили ранения.
"Они (боевики — ред.) открыли стрельбу из салона автомобиля, один из нападавших убит", — рассказали РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Астраханской области.
После инцидента было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, а также незаконном хранение оружия и боеприпасов. Следственно-оперативную группу возглавил руководитель регионального СК.
По данным МВД, в нападении на Росгвардию участвовали три человека. Силовики также начали поиск их подельников.
Позднее выяснилось, что бойцам удалось ранить двух нападавших. Тело одного из них — 21-летнего Рамзана Кукулаева — нашли практически сразу. Труп другого — Нурбола Саспанова — бросил его подельник.
По словам источника РИА Новости, правоохранители также нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались преступники.
Двое нападавших уничтожены
В рамках спецоперации астраханским силовикам даже не пришлось поднимать по тревоге дополнительные силы.
Позднее стало известно, что еще двое подозреваемых были ликвидированы, таким образом количество убитых бандитов составило четыре человека.
"Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы", — перечислил представитель управления Росгвардии по Астраханской области.
"Их настигли за городом на относительном удалении от спального района, это промзона, пустырь. В самом городе не было перестрелки. Недалеко от этой промзоны асфальтобетонный завод находится. Это было безлюдное место, промзона с различными заброшенными строениями, в одном из этих строений они прятались. Это строение оцепили, подозреваемые активно отстреливались. Видимо, бетонная плита в этом зданий была наклонена, потому что в ходе перестрелки она придавила одного из подозреваемых", — уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В свою очередь, глава региона Александр Жилкин сообщил, что еще двух подозреваемых удалось взять живыми, они задержаны.
Состояние пострадавших гвардейцев
В региональном управлении Росгвардии РИА Новости рассказали, что одному из силовиков сделали операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
"У него было проникающее ранение брюшной полости, черепа, огнестрельный оскольчатый перелом в нижней челюсти, ранения в области головы и шеи", — пояснил собеседник агентства.
При этом в управлении Росгвардии по СКФО отметили, что состояние бойца "нормализовалось, кризис прошел". Двое других получили легкие ранения и уже дали показания о случившемся.
По данным департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии, пострадавших бойцов доставят в подмосковную Балашиху.
Нападение на полицейских
В ночь на вторник преступники напали на наряд ГИБДД, который приехал на оформление ДТП. Были убиты два офицера.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что преступники специально устроили аварию и заставили второго участника ДТП — водителя Nissan — вызвать полицию.
Расстреляв инспекторов, убийцы забрали их табельное оружие и скрылись. Позднее "Газель", на которой передвигались преступники, нашли на обочине в десяти километрах от Астрахани.
Следственный комитет практически сразу установил личности восьми нападавших. Двое подозреваемых были задержаны в Астрахани, остальные находились в розыске.
С учетом того, что двое подозреваемых в нападении на наряд ДПС были задержаны ранее, еще четверо убиты и двое арестованы после нападения на пост Росгвардии, вся банда, скорее всего, обезврежена. Правда, в правоохранительных органах эту информацию пока не комментируют.