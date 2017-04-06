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Происшествия

Нападение на Росгвардию в Астрахани: четверо бандитов убиты, двое задержаны

Сюжет:
Нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани (20)
11:2306.04.2017
(обновлено: 11:48 06.04.2017)
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Военнослужащие Росгвардии. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Неизвестные атаковали пост Росгвардии в Астрахани: в результате спецоперации четверо бандитов были убиты, еще двое задержаны. По предварительным данным, нападавшие причастны и к убийству полицейских, которое произошло во вторник.

Что случилось

Росгвардия. Архивное фото
© Фото: АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
Росгвардия усилила наряды в Астрахани после нападения на бойцов ведомства
Бойцы Росгвардии перешли на усиленный режим несения службы со вторника. В городе были выставлены дополнительные посты, один из которых и стал объектом атаки боевиков.

Инцидент произошел в Ленинском районе Астрахани. Трое бойцов Росгвардии получили ранения.

"Они (боевики — ред.) открыли стрельбу из салона автомобиля, один из нападавших убит", — рассказали РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Астраханской области.

После инцидента было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, а также незаконном хранение оружия и боеприпасов. Следственно-оперативную группу возглавил руководитель регионального СК.

По данным МВД, в нападении на Росгвардию участвовали три человека. Силовики также начали поиск их подельников.

Военнослужащие Росгвардии. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Стали известны подробности ликвидации убийц полицейских в Астрахани
В Следственном комитете сразу заявили, что преступники, атаковавшие пост Росгвардии, причастны и к убийству двух полицейских в ночь на 4 апреля. По словам старшего помощника руководителя регионального СУ СК Андрея Хегая, нападавшие скрылись с места перестрелки, завладев табельным оружием росгвардейцев.

Позднее выяснилось, что бойцам удалось ранить двух нападавших. Тело одного из них — 21-летнего Рамзана Кукулаева — нашли практически сразу. Труп другого — Нурбола Саспанова — бросил его подельник.

По словам источника РИА Новости, правоохранители также нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались преступники.

Двое нападавших уничтожены

В рамках спецоперации астраханским силовикам даже не пришлось поднимать по тревоге дополнительные силы.

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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В Астрахани прооперировали раненого бойца Росгвардии
"Оцеплен Ленинский район, там же произошло убийство полицейских 4 апреля. Дополнительных сил туда не привлекали, так как уже с четвертого числа правоохранители находятся в степени розыска лиц, причастных к нападению на пост ДПС", — пояснили в управлении Росгвардии по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Позднее стало известно, что еще двое подозреваемых были ликвидированы, таким образом количество убитых бандитов составило четыре человека.

"Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы", — перечислил представитель управления Росгвардии по Астраханской области.

"Их настигли за городом на относительном удалении от спального района, это промзона, пустырь. В самом городе не было перестрелки. Недалеко от этой промзоны асфальтобетонный завод находится. Это было безлюдное место, промзона с различными заброшенными строениями, в одном из этих строений они прятались. Это строение оцепили, подозреваемые активно отстреливались. Видимо, бетонная плита в этом зданий была наклонена, потому что в ходе перестрелки она придавила одного из подозреваемых", — уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.

В свою очередь, глава региона Александр Жилкин сообщил, что еще двух подозреваемых удалось взять живыми, они задержаны.

Состояние пострадавших гвардейцев

Служебные собаки Росгвардии в вольерах кинологического центра. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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В Астрахани спрятавшихся убийц полицейских учуяла служебная собака
Всего в результате спецоперации пострадали трое бойцов Росгвардии. Все они находились на посту в Ленинском районе, который атаковали бандиты.

В региональном управлении Росгвардии РИА Новости рассказали, что одному из силовиков сделали операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

"У него было проникающее ранение брюшной полости, черепа, огнестрельный оскольчатый перелом в нижней челюсти, ранения в области головы и шеи", — пояснил собеседник агентства.

При этом в управлении Росгвардии по СКФО отметили, что состояние бойца "нормализовалось, кризис прошел". Двое других получили легкие ранения и уже дали показания о случившемся.

По данным департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии, пострадавших бойцов доставят в подмосковную Балашиху.

Портреты погибших в Астрахани сотрудников ДПС Дмитрия Школьникова и Владимира Дьяконова
© Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Астраханской области
Прощание с погибшими в Астрахани полицейскими состоится 6 апреля
"Для эвакуации раненых подготовлен самолет для их доставки в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии", — говорится в сообщении ведомства.

Нападение на полицейских

В ночь на вторник преступники напали на наряд ГИБДД, который приехал на оформление ДТП. Были убиты два офицера.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что преступники специально устроили аварию и заставили второго участника ДТП — водителя Nissan — вызвать полицию.

Расстреляв инспекторов, убийцы забрали их табельное оружие и скрылись. Позднее "Газель", на которой передвигались преступники, нашли на обочине в десяти километрах от Астрахани.

© ОИОС УМВД России по Астраханской области
Кадры с места нападения на наряд ДПС в Астрахани, где погибли двое полицейских

Следственный комитет практически сразу установил личности восьми нападавших. Двое подозреваемых были задержаны в Астрахани, остальные находились в розыске.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости. Вадим Жернов
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К убийству полицейских в Астрахани причастны радикальные исламисты
В среду официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что ведомство выплатит миллион рублей за любую информацию, которая поможет задержать подозреваемых в убийстве полицейских.

С учетом того, что двое подозреваемых в нападении на наряд ДПС были задержаны ранее, еще четверо убиты и двое арестованы после нападения на пост Росгвардии, вся банда, скорее всего, обезврежена. Правда, в правоохранительных органах эту информацию пока не комментируют.

© Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области
Фотографии подозреваемых в убийстве полицейских в Ленинском районе Астрахани
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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Остапец
Некоторые СМИ именуют ликвидацию преступного элемента "убийством", однако причинение вооруженному преступнику совершившему серию убийств граждан смерти сотрудниками полиции в рамках выполнения обязанностей по обеспечению правопорядка в соответствии с полномочиями возложенными законом квалификации по ст. 105 УК РФ "Убийство" не подлежит.
11:53
06.04.2017
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