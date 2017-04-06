Кинологи в Ростове-на-Дону проверяют школы после взрыва

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Полицейские и кинологи проводят проверку школ Ростова-на-Дону после взрыва неустановленного предмета у лицея №5; школы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в администрации города.

Утром в четверг мужчина, предположительно охранник, решил проверить бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей в пакете был фонарик, который при включении взорвался. По рабочей версии, под видом фонарика было замаскировано самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел рядом с лицеем №5 на улице Социалистической. В настоящее время территория оцеплена.

"В администрации Ростова-на-Дону состоялось совещание под руководством главы администрации города Виталия Кушнарева. Ростовские школы работают в штатном режиме, руководители общеобразовательных учреждений усилили контроль за состоянием территории и провели разъяснительную работу по мерам безопасности среди учащихся. Проверку безопасности ростовских школ проводят участковые полицейские с кинологами. По каждой поступающей информации проводится оперативное реагирование", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в лицее №5 отменены занятия, территория оцеплена в связи с проведением следственных мероприятий.