Пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью, доставят в Элисту

СОЧИ, 6 апр – РИА Новости. Ульяна Гребенникова. Компания-перевозчик обеспечит доставку всех желающих пассажиров автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью, в Элисту, сообщил РИА Новости исполнительный директор ООО "Транс-Тур" Вячеслав Мансыгуров.

Авария произошла около 23:30 мск в среду на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу, по предварительным данным, был доставлен 31 человек, в том числе водитель грузовика и восемь детей. К 07:00 мск четверга в больнице оставались 13 человек, в том числе двое детей, остальные уехали в Элисту и Москву.

"Оперативно мы сняли один автобус с рейса, и он максимально быстро оказался на месте происшествия, в течение двух-трех часов. И всех, кого врачи отпустили, их уже везут домой в Элисту. 14 человек из этой группы. Четыре пассажира сами добровольно вернулись в Москву. Для всех, кого врачи отпустят, мы организуем доставку в Элисту", — пояснил Мансыгуров.

Как отмечает управление МВД области, грузовик выехал на полосу встречного движения. Погибшие, по информации полиции, водитель автобуса — 49-летний житель Калмыкии и пассажир — 35-летний житель Ставропольского края. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика заснул за рулем или пошел на обгон, отмечает полиция.

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