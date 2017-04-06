В Москве арестовали бизнесмена Василия Смирнова по делу о хищении

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 2 мая президента фирмы "ППФ Мастер" Василия Смирнова, обвиняемого по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Суд санкционировал арест Василия Смирнова, срок содержания под стражей установлен до 2 мая", — сказала пресс-секретарь, не уточняя других деталей.

По данным СМИ, Смирнов задержан в рамках дела о хищении более 70 миллионов рублей, которые были выделены на реконструкцию "Центра реабилитации" управделами президента России. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

Ранее по другому делу был арестован с соучастниками глава ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны Андрей Каминов: ему вменяют хищение 225 миллионов рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ. Подозреваемые не признают свою вину.