В сети появилось видео с места взрыва в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В интернете опубликовали первые кадры с места взрыва у здания школы в Ростове-на-Дону.

Инцидент произошел на пересечении Социалистической улицы и Нахичеванского переулка рядом со школой №5. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, взрывное устройство сдетонировало во время уборки территории дворником. Мужчина получил ранение и был госпитализирован.

На видео заметно, что полицейские оцепили район ЧП. На месте дежурят пожарные машины.

Занятия в школе приостановлены, детей не впускают в здание. На месте взрыва работают следователи и криминалисты.