Житель Эстонии в ходе суда признался в шпионаже за российскими военными

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, осужденный в России за шпионаж, признался в суде, что собирал данные о войсках Западного военного округа, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Накануне пресс-секретарь суда Ульяна Солопова сообщала РИА Новости, что Мосгорсуд признал Мардалейшвили виновным в шпионаже и приговорил его к 11 годам заключения.

Она отметила, что дело поступило в суд с грифом "совершенно секретно" и рассматривалось в закрытом режиме, поэтому иные подробности обвинения в суде не разглашают. Мардалейшвили, согласно данным суда, является одновременно лицом без гражданства и обладает статусом "негражданин Эстонии".

Об осужденных за шпионаж в России читайте в справке РИА Новости>>