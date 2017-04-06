Генерал-майор ФСБ рассказал об эффективных методах предотвращения терактов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Только средства технического контроля не способны предотвратить теракт — нужна оперативная информация и бдительность граждан, заявил в интервью РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

"Рамки можно использовать только в том случае, если есть упреждающая информация в отношении конкретных лиц: что, где, когда. Исходя из технологии розыска, мы должны понимать, что это — всего лишь инструмент, а не гарантия безопасности", — сказал Михайлов.

"Допустим, я купил огнетушитель для автомобиля. Кто мне может запретить его провезти?", — отметил генерал.

По его словам, техническое обеспечение безопасности на транспорте и других объектах носит характер последнего рубежа, "а все вопросы, связанные с предотвращением и пресечением террористических и экстремистских проявлений, находятся в сфере оперативно-разыскной деятельности".

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"Наши представления о системах безопасности не соответствуют самим системам безопасности", — сказал Михайлов.

По его мнению, все граждане России должны включиться в антитеррористическую деятельность.

"Если сейчас, так скажем, начнут крутить назад кино, связанное с петербургским терактом, окажется, что значительное число людей могли подозревать названного исполнителя теракта в качестве определенной угрозы. Но никто не сделал на него заявления, никто не обратился в правоохранительные органы для проверки. Системы безопасности в первую очередь обеспечиваются нами самими", — заключил член Совета по внешней и оборонной политике РФ.

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