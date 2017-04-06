В Крыму задержали украинское судно

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "Рыбак Херсона", нарушившее госграницу, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Судно нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ 4 апреля. Шло судно под флагом Украины, порт приписки Ильичевск, судовладелец ООО "БАРА – Украина – Одесса".

Преследовал нарушителя пограничный сторожевой корабль "Аметист", досмотровая группа которого высадилась на борт "Рыбака Херсона" для проведения контрольно-проверочных мероприятий.

"В результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию нашей страны почти на 400 метров", — говорится в сообщении.

Капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности за нарушение режима госграницы с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>