Источник сообщил о взрыве у школы в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Мужчина пострадал при взрыве в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, в район улицы Социалистической, где произошел инцидент, направлена следственно-оперативная группа.
Другой источник агентства уточнил, что взрыв прогремел рядом с одной из школ города.
"По предварительным данным, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, мужчина получил ранение", — пояснил он, добавив, что полицейские оцепили район ЧП.
Занятия в школе приостановлены, детей не впускают в здание.