Раненных в Астрахани сотрудников Росгвардии доставят в Подмосковье

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Трое сотрудников Росгвардии, раненные в результате нападения в Астрахани, госпитализированы, их эвакуируют в Главный военный клинический госпиталь ведомства в подмосковной Балашихе, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля. Ленинский район, где было совершено нападение, был оцеплен. В настоящий момент четыре человека, объявленные в розыск по делу о нападении на полицейских в Астрахани, ликвидированы.

"Сотрудники Росгвардии были госпитализированы. Для эвакуации раненых подготовлен самолет для их доставки в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них остались двое детей. Старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Андрей Хегай сообщил РИА Новости, что следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве.

В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко отметила, что четверым подозреваемым заочно было предъявлено обвинение, их объявили в розыск. По ее словам, в ночь на четверг предполагаемые преступники были убиты.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают личности, назначен ряд экспертиз", — заключила Петренко.