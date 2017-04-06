Состояние раненного в ДТП под Рязанью водителя грузовика стабильно тяжелое

ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Врачи оценивают как стабильно тяжелое состояние водителя грузовика, который столкнулся с автобусом в Рязанской области, и отмечают, что угрозы жизни нет, сообщил РИА Новости представитель Михайловской центральной районной больницы.

Авария произошла около 23.30 мск среды на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу был доставлен 31 человек, в том числе — водитель грузовика и восемь детей.

Сейчас в больнице остаются 13 человек, из которых один — в тяжелом состоянии, семеро, в том числе один ребенок — в состоянии средней степени тяжести и пятеро, в том числе один ребенок — "легкие".

"У нас в реанимации находится один человек. По документам он — водитель грузовика, но за рулем (в момент аварии) был не он. Он был на спальном сидении. Угрозы его жизни нет, стабильно тяжелый", — сказал собеседник агентства.

По его словам, у водителя сочетанная травма.

По данным полиции, столкновение автобуса и грузовика произошло из-за того, что водитель пошел на обгон или уснул за рулем. По словам представителя УМВД области, тормозного пути у грузовика нет. Погодные условия или качество дороги привести к аварии не могли, заявили в МВД.