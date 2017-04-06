На станции "Саларьево" московского метро нашли подозрительную сумку

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Правоохранители проверяют подозрительную сумку, обнаруженную на станции метро Саларьево Сокольнической линии московского метро, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"У входа подозрительная сумка. Место огорожено, метро в штатном режиме, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал источник, за последние несколько дней после теракта в метро Санкт-Петербурга в Москве из-за подозрительных бесхозных предметов оперативные службы проверили уже четыре поезда метро и МЦК, а также две электрички. В среду правоохранители проверяли подозрительный предмет, обнаруженный на железнодорожных путях на Курском вокзале в центре Москвы, а также бесхозный предмет на станции метро "Тушинская".

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 55 пострадавших находятся в больницах.