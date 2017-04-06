В Астрахани прооперировали раненого бойца Росгвардии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Один из раненных бойцов Росгвардии в Астрахани перенес операцию, его состояние стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по Астраханской области.

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля. Ленинский район, где было совершено нападение, был оцеплен. В настоящий момент четыре человека, объявленные в розыск по делу о нападении на полицейских в Астрахани, ликвидированы.

"Операция закончилась, его состояние стабильно тяжелое. У него было проникающее ранение брюшной полости, черепа, огнестрельный оскольчатый перелом в нижней челюсти, ранения в области головы и шеи", — пояснил собеседник агентства.

В то же время в управлении Росгвардии по СКФО РИА Новости пояснили, что состояние бойца "нормализовалось, кризис прошел".

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них остались двое детей. Старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Андрей Хегай сообщил РИА Новости, что следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве.