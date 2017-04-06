В Астрахани ликвидировали четырех подозреваемых в убийстве полицейских

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Астраханской области.
"Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы", — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что потерь среди бойцов Росгвардии нет.
Позже стало известно о задержании двух человек, об этом губернатор Астраханской области Александр Жилкин написал в Twitter.
Операция завершена, четверо преступников ликвидированы! Двое участников группы арестованы.— Александр Жилкин (@ajilkin) 6 апреля 2017 г.
На пост Росгвардии напали в ночь на четверг. Как стало известно, нападавшие также причастны к убийству сотрудников полиции 4 апреля.