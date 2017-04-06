В Астрахани идет операция по преследованию нападавших на пост Росгвардии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Спецоперация по преследованию нападавших на пост Росгвардии идет в Астрахани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля. Ленинский район, где было совершено нападение, был оцеплен.

"В данный момент проходит спецоперация, идет преследование нападавших… Потерь среди правоохранителей, осуществляющих спецоперацию, нет", — сказал собеседник.