Росгвардия подтвердила, что Ленинский район Астрахани оцеплен

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Росгвардия подтвердила, что Ленинский район Астрахани полностью оцеплен после нападения на бойцов ведомства, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по СКФО.

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля. Ленинский район расположен к северу от центра города, там живут около 150 тысяч человек (около трети населения города).

"Оцеплен Ленинский район, там же произошло убийство полицейских 4 апреля. Дополнительных сил туда не привлекали, так как уже с 4-го числа правоохранители находятся в степени розыска лиц, причастных к нападению на пост ДПС", — пояснил собеседник агентства.

По словам источника агентства в правоохранительных органах региона, была найдена брошенной машина Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. По его словам, ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения. Еще один из нападавших ранен, им, предварительно, оказался Нурбол Саспанов. В региональном управлении Следственного комитета РИА Новости подтвердили факт ранения одного из нападавших.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, незаконном хранение оружия и боеприпасов. На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области.