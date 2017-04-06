Бойцы Росгвардии ранили причастного к убийству полицейских в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Один из напавших на пост Росгвардии в Астрахани ранен в перестрелке, предварительно установлено, что это ранее судимый за разбой Нурбол Саспанов, который причастен к убийству полицейских несколькими днями ранее, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие также причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из разыскиваемых по делу об убийстве 4 апреля. По словам источника РИА Новости, правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. Ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.

"Ранен после перестрелки с бойцами Росгвардии один из нападавших, предварительно, это Нурбол Саспанов. Поиски продолжаются", — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что весь Ленинский район города оцеплен после нападения на бойцов Росгвардии, один из них находится в тяжелом состоянии.