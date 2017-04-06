Росгвардия усилила наряды в Астрахани после нападения на бойцов ведомства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Росгвардия усилила наряды до четырех человек после обстрела бойцов ведомства в Ленинском районе Астрахани, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по СКФО.

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие также причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из разыскиваемых по делу об убийстве 4 апреля. По словам источника РИА Новости, правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. Ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.

"Усилены наряды, которые выполняют служебно-боевые задачи, дополнительную технику и войска мы не привлекаем. Четыре человека будет теперь в наряде, три человека — уже усиленный режим", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что один из раненных бойцов Росгвардии находится в тяжелом состоянии, двое других уже дают показания.