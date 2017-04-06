В Астрахани оцепили Ленинский район после нападения на бойцов Росгвардии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Ленинский район Астрахани, где произошел обстрел трех сотрудников Росгвардии, полностью оцеплен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Всего в Астрахани четыре административных района, Ленинский расположен к северу от центра города. Население Ленинского района — около 150 тысяч человек (около трети населения города).

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля.

"Ленинский район полностью оцеплен, закрыт на въезд и выезд", — пояснил источник.

Он добавил, что правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. По его словам, ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, незаконном хранение оружия и боеприпасов. На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области.