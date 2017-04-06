Раненный в Астрахани боец Росгвардии находится в тяжелом состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Один из раненных в Астрахани сотрудников Росгвардии находится в тяжелом состоянии, двое бойцов уже дают показания, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по СКФО.

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из напавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля.

"Один из бойцов находится в тяжелом состоянии, двое уже дают показания по делу", — пояснил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, незаконном хранение оружия и боеприпасов. На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области.