В Рязанской области автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло в Рязанской области, есть пострадавшие, сообщает в ночь на четверг МЧС России.

"В 23.20 (мск) на 215-м км федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии имеются пострадавшие, госпитализированы в лечебные учреждения Михайловского района", — говорится в сообщении.

На место для деблокирования людей и ликвидации последствий ДТП выехали спасатели Михайловского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России и другие службы экстренного реагирования.

"К ликвидации происшествия привлечены 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России – 20 человек и 5 единиц техники", — сообщает МЧС.