При пожаре в квартире под Ярославлем погибли две малолетние девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Двое детей 2012 и 2014 годов рождения погибли в среду при пожаре в квартире в городе Тутаев Ярославской области – предварительно, дети были дома одни, сообщило СУ СК по региону.

"Сегодня вечером произошло возгорание в квартире одного из домов по улице Моторостроителей города Тутаева. В результате пожара погибли две девочки 2012 и 2014 годов. По факту произошедшего… проводится доследственная проверка. По предварительным данным, дети находились дома одни", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Устанавливается причина возникновения пожара.