Родители предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге опознали сына

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (433)

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Родители предполагаемого исполнителя теракта в метро в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова на процедуре опознания подтвердили его личность, заявила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее Петренко сообщила, что личность Джалилова подтвердила экспертиза ДНК.

"С родителями Акбаржона Джалилова проведена процедура опознания. Они подтвердили личность своего сына", — сказала она.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В больницах остаются 55 пострадавших.