Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста в Петербурге

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Экспертиза ДНК подтвердила личность Акбарджона Джалилова, который, по данным следствия, активировал взрывное устройство в петербургском метро, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Личность Акбарджона Джалилова во время опознания подтвердили и его родители. Сейчас следователи тщательно изучают связи и круг общения предполагаемого террориста.

Также удалось выяснить личности всех погибших.

"Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича", — уточнила Петренко.

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции "Площадь Восстания", направили на взрывотехническую экспертизу. Она определит тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные.

Как заявила представитель Следственного комитета, на экспертизу отправят и предметы, изъятые во время обыска у Джалилова.

"По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на "Площади Восстания", но окончательные выводы об этом можно будет сделать тоже только по результатам экспертизы", — добавила Петренко.

Взрыв в петербургском метро прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2", погибли 14 человек. По версии следствия, 22-летний Джалилов сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания" (ее обезвредили), а потом взорвал себя в вагоне поезда. Джалилов — уроженец Киргизии, гражданин России и узбек по национальности, его семья живет в Киргизии. В 2011 году он получил российский паспорт.